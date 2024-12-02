الرئيسان الايراني والروسي يتشاوران بشأن احدث الاوضاع في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الكرملين عن إجراء مشاورات بين رئيسي روسيا وإيران بشأن العلاقات الثنائية واحدث الاوضاع في سوريا.

وحسب هذا التقرير، انه قال المكتب الرئاسي الروسي (الكرملين)، الرئيسان الايراني والروسي ناقشا اليوم الاثنين من خلال اتصال هاتفي، احدث الاوضاع في سوريا.

وأكدا بوتين وبزشكيان أهمية تنسيق الجهود بمشاركة تركيا ضمن صيغة أستانا لحل الوضع في سوريا، كما ناقشا القضايا الراهنة المتعلقة بتطوير التعاون بين روسيا وإيران في مختلف المجالات واتفقا على مواصلة الاتصالات.

وقال بوتين خلال هذا الاتصال: "نؤكد الدعم غير المشروط لإجراءات السلطات الشرعية في سوريا لاستعادة النظام الدستوري والسلامة الاقليمية للبلاد".

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