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٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:٣١ م

إعلام تركي يحدد زمانه ومكانه اجتماع استانا القادم

إعلام تركي يحدد زمانه ومكانه اجتماع استانا القادم

إعلام تركي يتحدث عن أنّ قطر ستستضيف اجتماعاً للمشاركين في عملية أستانا بشأن سوريا، يوم الجمعة المقبل. يأتي ذلك بعدما شنت الجماعات التكفيرية هجوماً على مناطق في ريف كل من حلب وإدلب وحماة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المیادين، أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفاقال إنّ "مسألة عقد اجتماع في إطار صيغة أستانا بشأن سوريا قيد الدراسة حالياً".

وكانت الأطراف المشاركة في صيغة "أستانا" (روسيا وإيران وتركيا) أكدت بالأمس ضرورة إحياء الصيغة التي ساهمت في استقرار الوضع في سوريا لعدة سنوات، قبل هجوم المسلحين على حلب وحماة.

في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر عقد اجتماع للمشاركين في عملية "أستانا" بشأن سوريا يوم الجمعة المقبل في الدوحة.

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن مصادر أن "العملية الجديدة في سوريا أوصلت المسار الدبلوماسي في أنقرة إلى مستويات مذهلة".

/انتهت/

رمز الخبر 1951480
شیرین سماره

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