إعلام تركي يحدد زمانه ومكانه اجتماع استانا القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المیادين، أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفاقال إنّ "مسألة عقد اجتماع في إطار صيغة أستانا بشأن سوريا قيد الدراسة حالياً".

وكانت الأطراف المشاركة في صيغة "أستانا" (روسيا وإيران وتركيا) أكدت بالأمس ضرورة إحياء الصيغة التي ساهمت في استقرار الوضع في سوريا لعدة سنوات، قبل هجوم المسلحين على حلب وحماة.

في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر عقد اجتماع للمشاركين في عملية "أستانا" بشأن سوريا يوم الجمعة المقبل في الدوحة.

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن مصادر أن "العملية الجديدة في سوريا أوصلت المسار الدبلوماسي في أنقرة إلى مستويات مذهلة".

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