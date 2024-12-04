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٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٠٠ م

نائب الرئيس الإيراني يؤكد على تطوير التعاون مع الصين

نائب الرئيس الإيراني يؤكد على تطوير التعاون مع الصين

أكد النائب الاول للرئيس الايراني، محمدرضا عارف خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الصيني على تطوير التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي خاصة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، النائب الاول للرئيس الايراني، محمدرضا عارف تباحث مع نائب رئيس الوزراء الصيني تشانج قوه تشينج، حول تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة لإيران والصين في قصر سعد اباد في طهران.

كما بحث الوفدان الدبلوماسيان وتبادلا الآراء حول سبل توسيع التعاون خاصة في المجال الاقتصادي والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشددا على أن توسيع العلاقات بين البلدين الكبيرين والمهمين في آسيا له تأثير كبير على السلام والأمن الإقليميين، مؤكدين على توسيع مجالات التعاون وتنمية التبادلات الاقتصادية.

/انتهى/

رمز الخبر 1951520
شیرین سماره

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