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٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٤٧ م

إقامة الليلة الثالثة من مراسم العزاء بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س) بحضور قائد الثورة

إقامة الليلة الثالثة من مراسم العزاء بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س) بحضور قائد الثورة

أقيمت الليلة الثالثة من العزاء والمراثي بمناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (س) بنت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور قائد الثورة الاسلامية الإمام الخامنئي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيمت مراسم عزاء الليلة الثالثة بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)، مساء اليوم الثلاثاء في حسينية الامام الخميني (رض) بالعاصمة طهران؛ بحضور الامام الخامنئي وجمع من المعزين الموالين لنهج اهل البيت عليهم السلام.

رمز الخبر 1951542

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