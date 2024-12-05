الشيخ قاسم: العدوان على سوريا ترعاه أمريكا واسرائيل.. سنكون إلى جانب سوريا في احباط هذا العدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأمين العام لحزب الله لبنان الشيخ نعيم قاسم قال في كلمة مباشرة : مررنا في أصعب مرحلة منذ نشأة الحزب.. والحمد لله الذي وفقنا وحقق وعده بنصر المؤمنين بعد هذه الزلزلة.

وأكد أن المجاهدين استطاعوا أن يقفوا أمام المد الإسرائيلي.

وبين أمين عام حزب الله أن: 3 عوامل أساسية لها علاقة بنصر الله لنا في هذه المعركة.. أولها وجود المقاومين الاستشهاديين في الميدان وصمودهم.

وبين أن: العامل الثاني هو دماء الشهداء وعلى رأسهم سماحة السيد نصر الله التي أعطت زخما للمجاهدين من أجل الاستمرار.

وأضاف: العامل الثالث هو استعادة المقاومة بنية السيطرة التي ساعدت على إدارة معركة "أولي البأس" بشكل متناسب.

وإليكم أبرز رؤوس اقلام ما جاء في كلمة الشيخ نعيم قاسم:

- الصمود الاسطوري للمجاهدين أذهل العالم فهم كانوا على الحافة الامامية ببسالة وشجاعة.

- انتصرنا لأن العدو لم يحقق أهدافه وهذه هزيمة له.

- مقاومتنا باقية ومستمرة وستتألق أكثر.

- وافقنا على اتفاق إيقاف العدوان الذي يشكل آلية تنفيذية للقرار 1701 وهو ليس اتفاقاً جديداً وليس قائماً بذاته.

- القرار 1701 ينص على انسحاب إسرائيل ويمنع وجود المسلحين جنوب الليطاني.

- القرارات ذات الصلة الواردة في القرار 1701 لها آلياتها ومنها استعادة لبنان لحدوده خلال الفترة الزمنية المحددة.

- إسرائيل ارتكبت أكثر من 60 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار والحكومة مسؤولة عن متابعة ذلك.

- الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة الخروقات الإسرائيلية والمقاومة تعطي الفرصة لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار.

- لا علاقة لإسرائيل بعلاقتنا بالداخل وبالجيش اللبناني.

- حزب الله قوي لأنه مع حق الفلسطينيين واللبنانيين في تحرير أرضهم.

- سنقيم ما مررنا به من أزمات وحرب ونستفيد من الدروس عبر التطوير والتحسين بكل المجالات.

- شكرًا لمن استضاف النازحين وللجهات المختلفة التي دعمت سواء كانت على مستوى حكومي ومدني وشكرًا للدول التي ساعدت وقدمت.

- العدوان على سوريا ترعاه أمريكا وإسرائيل

- الجماعات التكفيرية كانت أدوات لإسرائيل وأمريكا

- الجماعات التكفيرية في سوريا كانت أدوات لإسرائيل وأمريكا

- سنكون في حزب الله إلى جانب سوريا لإحباط هذا العدوان

- نحن أمام مشروع توسعي إسرائيلي خطير وأدعوكم إلى دعم المقاومة في مواجهة إسرائيل

- لجماعات التكفيرية تريد نقل سوريا من الموقع المقاوم إلى موقع يخدم العدو الإسرائيلي

- في مسألة النزوح ساهمنا بالتقديمات العينية من خلال لجان متطوعة رغم الظروف الصعبة

- مرحلة الإيواء والإعمار هي وعد من السيد نصر الله وهي التزام من قبلنا لذلك ارتأينا أن يكون شعارها "وعد والتزام"

- كل من هدم منزله بالكامل سيتلقى 14 ألف دولار لمدة سنة إذا كان مقيما في بيروت و12 ألفاً إذا كان خارجها

- الحكومة اللبنانية معنية برفع الأنقاض ومعالجة البنى التحتية ووضع برنامج لكلفة ترميم المنازل وإعادة الإعمار

- سنعمل يداً بيد مع الحكومة والدولة اللبنانية التي عليها أن تبرز مساهمات الدول الشقيقة والصديقة

- إعادة الإعمار هو تثبيت لدعائم الانتصار وهو مكرمة للمساهمين في سجل مواجهة العدوان الإسرائيلي الأميركي

- العدوان على سوريا ترعاه أميركا و"إسرائيل" بعد عجزهم في غزة وانسداد الأفق وفشلهم في محاولات تحييد سوريا

- سنكون كحزب الله إلى جانب سوريا في إحباط أهداف العدوان عليها

الشيخ قاسم للدول العربية: اعلموا أن كل ربح لـ"إسرائيل" هو خسارة لكم وليس خسارة لفلسطين وسوريا ولبنان وسينعكس على بلدانكم.. نحن أمام مشروع توسعي إسرائيلي خطير وأدعوكم إلى دعم المقاومة في مواجهة "إسرائيل"