عشرات القتلى والمصابين في صفوف الإرهابيين في ريف حماة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الدفاع السورية تعلن استهداف مدفعي وصاروخي وجوي بالاشتراك مع الطيران الروسي لآليات وتجمعات الإرهابيين بريفي حماة الشمالي والجنوبي.

وجاء في البيان أنه الاستهدافات بريفي حماة الشمالي والجنوبي أوقعت عشرات القتلى والمصابين في صفوف الإرهابيين.

وأكدت وزارة الدفاع السورية، الجمعة، أنّ لا صحة للأنباء الواردة في صفحات الإرهابيين بشأن انسحاب الجيش من مدينة حمص.

وقالت الدفاع السورية إنّ الجيش موجود في مدينة حمص وريفها، وينتشر على خطوط دفاعية ثابتة ومتينة وتم تعزيزها بقوات ضخمة إضافية مزودة بمختلف أنواع العتاد والسلاح وقواتنا جاهزة لصد أيّ هجوم إرهابي.

وفي هذا الإطار، أفاد مراسل الميادين بأنّ الجيش السوري أعاد انتشار قواته على الجبهات عند ريف حمص الشمالي، لافتاً إلى أنه لم تجر بعد أيّ مواجهات مع المسلحين في هذا المحور.

كما اعلنت مصادر الميادين أن أرتال عسكرية من "قسد" عبرت من معبر الصالحية في اتجاه طريق دمشق دير الزور بالاتفاق مع الجيش السوري.

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