عراقجي خلال مؤتمر صحفي مع نظرائه العراقي والسوري: رسالة الاجتماع اليوم هي دعم سورية

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال في مؤتمر صحفي مع نظيريه العراقي والسوري، إن رسالة الاجتماع الثلاثي اليوم هي دعم سوريا حكومة وشعباً في مكافحة الجماعات الإرهابية التكفيرية التي تشن هجمات ضمن مؤامرة أمريكية صهيونية.

وأضاف شكرا لاستضافة هذا الاجتماع الهام من قبل أخي العزيز، السيد فؤاد حسين، وزير الخارجية المحترم للعراق.

وتابع أجرينا لقاءات مثمرة جدًا في بغداد مع السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس الوزراء، ومع وزير الخارجية المحترم للعراق.

وختم قائلا: تناولنا القضايا الثنائية بين البلدين، وخاصة التطورات المتعلقة بسوريا.

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