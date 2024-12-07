إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا ل تقرير سبوتنيك، فقد زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولم ينشر الجيش اليمني بيانا بهذا الشأن حتى الان.
/انتهى/
أفادت مصادر إخبارية أن الكيان الصهيوني أعلن عن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا ل تقرير سبوتنيك، فقد زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولم ينشر الجيش اليمني بيانا بهذا الشأن حتى الان.
/انتهى/
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