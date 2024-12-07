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٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٢٥ ص

إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

أفادت مصادر إخبارية أن الكيان الصهيوني أعلن عن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا ل تقرير سبوتنيك، فقد زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم ينشر الجيش اليمني بيانا بهذا الشأن حتى الان.

/انتهى/

رمز الخبر 1951593

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