إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا ل تقرير سبوتنيك، فقد زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم ينشر الجيش اليمني بيانا بهذا الشأن حتى الان.

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