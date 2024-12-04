العميد فدوي: سنبقى ندعم محور المقاومة ونفتخر به

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي، أدان الجرائم الشنيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني، مؤكدا على ان نصرة المظلومين هي من المبادىء المهمة في القانون الايراني وايران اليوم فخورة بدعمها لمحور المقاومة.

وأكد انه لشرف عظيم لإيران بأن تدعم كل من يريد الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ مشيرا إلى ان الشهيد سليماني قد زود جبهة المقاومة بنهجه ومدرسته، مؤكدا على مواصلة طريق هذا المجاهد في سبيل الله.

وتابع العميد فدوي انه وبفضل الثورة الإسلامية، اتسعت جبهة الحق لدرجة أنها ليست لوحدها، انما انضم اليها العديد من البلدان الأخرى، للوقوف في وجه كل القوى الاستكبارية والمادية في العالم.

واضاف امريكا الشيطان الأكبر والصهاينة الشر المطلق، يتصرفان كالكلاب المسعورة ويرتكبون بدون حدود او قوانين افظع جرائم اليوم في غزة ولبنان.

ولفت الى انه خلال العامين الماضيين، اصبح أكثر من 92% من دول العالم يردد نفس كلمات قائد الثورة الإسلامية الحكيم الذي قاله عام 1963 بشأن شر الكيان الصهيوني وشر امريكا.

وضمن اشادته بمقاومة اليمن ولبنان وغزة، اوضح العميد فدوي بأن هذه الدول حرة ابية تقف الى الجانب الصحيح من التاريخ وليست وكيلة لايران كما يدعي الاستكبار العالمي، مؤكدا على انتصار جبهة الحق في مواجهة جبهة الباطل.

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