https://ar.mehrnews.com/news/1951638/ ٠٨/١٢/٢٠٢٤، ٩:٣٨ ص رمز الخبر 1951638 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٨/١٢/٢٠٢٤، ٩:٣٨ ص فيديو...حضور الجماعات الارهابية وسط مدينة دمشق وأصوات إطلاق نار متواصلة يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة الوضع في دمشق بعد دخول الجماعات الارهابية إلى المدينة. تحميل 5 MB رمز الخبر 1951638 کپی شد محتوى ذات صلة رئیس الوزراء السوری یؤکد بقاءه على رأس عمله وتصریف الاعمال حتى تسلیم السلطة رئيس الائتلاف السوري المعارض: انتقال السلطة في سوريا يتم بتنسيق من الأمم المتحدة العدو الصهيوني يعلن شن عملية برية جنوب سوريا الجماعات الارهابية تعلن دخول العاصمة السورية.. ورئيس الوزراء: مستعد للتعاون مع أي جهة يختارها الشعب سمات سوريا الارهاب دمشق
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