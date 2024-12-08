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٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٣٨ ص

فيديو...حضور الجماعات الارهابية وسط مدينة دمشق وأصوات إطلاق نار متواصلة

فيديو...حضور الجماعات الارهابية وسط مدينة دمشق وأصوات إطلاق نار متواصلة

يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة الوضع في دمشق بعد دخول الجماعات الارهابية إلى المدينة.

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رمز الخبر 1951638

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