https://ar.mehrnews.com/news/1951643/ ٠٨/١٢/٢٠٢٤، ١١:٣٠ ص رمز الخبر 1951643 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٨/١٢/٢٠٢٤، ١١:٣٠ ص فيديو...عمليات سرقة واسعة في القصر الرئاسي السوري من قبل الجماعات الارهابية شهد القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق عمليات نهب وسرقة واسعة، على يد الجماعات الارهابية . تحميل 6 MB رمز الخبر 1951643 کپی شد محتوى ذات صلة الجماعات الارهابية تعلن سيطرتها على مبنى الإذاعة والتلفزيون في دمشق السيد هاشم الحيدري: الأحداث في سوريا مقلقة لكن الحكومة الإسلامية لديها إمام وأمة مسؤول إماراتي يعلق على الاحداث في سوريا الأردن يؤكد أهمية الحفاظ على استقرار وأمن سوريا رئيس الائتلاف السوري المعارض: انتقال السلطة في سوريا يتم بتنسيق من الأمم المتحدة فيديو...حضور الجماعات الارهابية وسط مدينة دمشق وأصوات إطلاق نار متواصلة سمات سوريا الارهاب القصر الرئاسي
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