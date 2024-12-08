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٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٣٠ ص

فيديو...عمليات سرقة واسعة في القصر الرئاسي السوري من قبل الجماعات الارهابية

فيديو...عمليات سرقة واسعة في القصر الرئاسي السوري من قبل الجماعات الارهابية

شهد القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق عمليات نهب وسرقة واسعة، على يد الجماعات الارهابية .

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رمز الخبر 1951643

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