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٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٤٢ ص

رئيس الائتلاف السوري المعارض: انتقال السلطة في سوريا يتم بتنسيق من الأمم المتحدة

رئيس الائتلاف السوري المعارض: انتقال السلطة في سوريا يتم بتنسيق من الأمم المتحدة

صرح رئيس الائتلاف السوري المعارض في الخارج، "هادي البحرة ان انتقال السلطة في سوريا سيتم بتنسيق من الأمم المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الائتلاف السوري المعارض في الخارج، "هادي البحرة": إن انتقال السلطة في سوريا سيتم بتنسيق من الأمم المتحدة.

وأعلن "البحرة" اليوم الأحد، عبر قناة "العربية"، عن سقوط نظام بشار الأسد.

ووجه رسالة إلى الشعب السوري عبر قناة "العربية" قائلًا: أن الوضع الآن آمن ولا مجال للثأر أو الانتقام.

وذكر أن الإدارات السورية ستستأنف نشاطها الطبيعي خلال يومين وأضاف: ستبدأ مرحلة تاريخية جديدة في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أنها شهدت سوريا، اليوم الأحد، سقوط حكومة الرئيس السوري "بشار لأسد" رسميا، بإعلان رئيس الحكومة السورية.

/انتهى/

رمز الخبر 1951639

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