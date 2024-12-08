مسؤول إماراتي يعلق على الاحداث في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المستشار الدبلوماسي إنّ "ما شهدته المنطقة آخر 24 ساعة أظهر أنّها لا تزال تمرّ بأوقات عصيبة ومتوترة".

وشدّد على وجوب "عدم السماح للأطراف غير الحكومية باستغلال الفراغ السياسي"، وعلى أنّ "الأدوار الدفاعية والعسكرية ينبغي ألاّ تكون تحت سيطرة الجماعات الارهابية".

وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي: "مبعث القلق الرئيسي بالنسبة إلينا في سوريا هو التطرف والإرهاب، وهو سلامة أراضي سوريا التي لا تزال تحت التهديد، حيث لا تزال هذ صورة المتعلقة بهذا الأمر ضبابية للغاية".

وفي السياق، صرّح المسؤول الإماراتي بأنّه "يجب استغلال هذه اللحظة للتحدث مع إيران بشأن المنطقة".

وكذلك، نقلت وكالة الأنباء الأردنية تأكيد عمّان أهمية الحفاظ على استقرار وأمن سوريا في ضوء التطورات السريعة للأحداث في الآونة الأخيرة، ودعا الأردن سوريا إلى استعادة فعالية مؤسساتها.

أتى ذلك بعدما أعلنت الجماعات المسلحة في سوريا، صباح اليوم الأحد، في بيان، السيطرة على مدينة دمشق، وقد حظرت الاقتراب من المؤسسات الحكومية.

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