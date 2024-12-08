رويترز: أنباء عن سقوط طائرة بشار الأسد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وكالة رويترز نقلا عن مصدرين سوريين نشرت خبرا باحتمالية سقوط الطائرة التي كانت تقل بشار الأسد واحتمالية موته بعد سقوطها.

هذا وقد رُصدت طائرة تخرج من الاجواء السورية من المحتمل أنها تقل بشار الأسد وأختفائها بعد مدة عن الرادار بالتزامن مع قتراب الجماعات الإرهابية من دخول دمشق.

وأدعى موقع تتبع الرحلات الدولية المتخصص (فلايت رادار) أن هذه الطائرة كانت متجهة في البداية نحو المنطقة الساحلية السورية لكنها غيرت مسارها فجأة واختفت عن الرادار بعد فترة وجيزة.

رويترز لم تؤكد فيما إذا كانت هذه الطائرة تقل بشار الاسد.

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