نتنياهو يمنع وزراء الحكومة من التعليق على التطورات في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وسائل إعلام الكيان الصهيوني أفادت أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، منع أعضاء حكومته من الإدلاء بأي تصريحات بشأن التطورات في سوريا.

هذا وقد هاجم الجيش الكيان الصهيوني منطقة القنيطرة في عمق الحدود السورية منذ صباح اليوم وعزز انتشار قواته في الجزء الفلسطيني من الحدود.

وأعلن الكيان الصهيوني كافة المناطق الزراعية القريبة من الحدود السورية مناطق عسكرية مغلقة، ومنع المزارعين من دخول حقولهم.

كما أفادت وسائل إعلام الكيان الصهيوني أن دبابات جيش الكيان الإسرائيلي هذا اخترقت السياج الحدودي في هضبة الجولان في وقت مبكر من الصباح.

ويأتي هذا العدوان الذي يقوم به النظام الصهيوني على الأراضي السورية بالتزامن مع التطورات السياسية والعسكرية داخل هذا البلد ووصول الإرهابيين إلى دمشق.

كما أفادت وسائل إعلام النظام الصهيوني عن دخول قوات الاحتلال على نطاق واسع إلى منطقة القنيطرة الواقعة في جنوب سوريا.

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