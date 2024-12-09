قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا يوم الاربعاء حول تطورات المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يأتي خطاب سماحة قائد الثورة حول التطورات الاخيرة في المنطقة يوم الاربعاء خلال استقباله حشدا من مختلف اطياف الشعب الايراني.

وسيجري هذا اللقاء في حسينية "الامام الخميني (رض)" في طهران.

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