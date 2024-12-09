قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا يوم الاربعاء حول تطورات المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يأتي خطاب سماحة قائد الثورة حول التطورات الاخيرة في المنطقة يوم الاربعاء خلال استقباله حشدا من مختلف اطياف الشعب الايراني.
وسيجري هذا اللقاء في حسينية "الامام الخميني (رض)" في طهران.
/انتهى/
سيلقي سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي)، خطابا يوم الاربعاء حول التطورات الاخيرة في المنطقة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يأتي خطاب سماحة قائد الثورة حول التطورات الاخيرة في المنطقة يوم الاربعاء خلال استقباله حشدا من مختلف اطياف الشعب الايراني.
وسيجري هذا اللقاء في حسينية "الامام الخميني (رض)" في طهران.
/انتهى/
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