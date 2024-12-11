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١١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٢٠ ص

الأمن القومي الإيراني: خطاب قائد الثورة سيحدد رؤية إيران في المنطقة

الأمن القومي الإيراني: خطاب قائد الثورة سيحدد رؤية إيران في المنطقة

أكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي الإيراني، ابراهيم عزيزي، ان خطاب قائد الثورة الاسلامية الذي سيلقيه اليوم الأربعاء سيحدد رؤية ايران في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في معرض إشارته إلى خطاب قائد الثورة حول التطورات في سوريا اليوم الأربعاء قال عزيزي في تصريح لوكالة فارس: تصريحات قائد الثورة كانت دائمًا حكيمة وصائبة.

وأضاف: إن تصريحات قائد الثورة تلخص رؤية إيران الإسلامية في الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي: بالنظر إلى أن التطورات في سوريا سيكون لها تأثير على المنطقة، فإن تصريحات قائد الثورة مهمة للغاية.

وفي إشارة إلى التطورات في سوريا، قال عزيزي: إن خطابات قائد الثورة لها أهمية خاصة بالنسبة للعالم الإسلامي في المرحلة الحالية، ويمكن أن تكون نقطة دعم للأمة الإسلامية بأكملها.

واختتم قائلا: تصريحات قائد الثورة مثل المصباح الذي ينير طريق جبهة المقاومة، ومن المؤكد أن جبهة المقاومة ستحقق أهدافها الصحيحة بقوة أكبر في ضوء تصريحات قائد الثورة.

/انتهى/

رمز الخبر 1951756

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