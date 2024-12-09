وفد برلماني إيراني يزور البحرين للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الآسيوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وفدا بارلماني من ايران مكون من محسن زنغنه، وحجة الإسلام علي رضا سليمي، وعباس بابي زاده، سيشارك في الاجتماع السنوي للجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة في الجمعية البرلمانية الآسيوية المقامة في العاصمة البحرينية المنامة.

سيتم في هذا الاجتماع مناقشة الوثائق الأساسية ومقترحات التعديل المقدمة من الدول لتحديث النظام الأساسي لجمعية البرلمانات الآسيوية، بما في ذلك حق التصويت وعدد أصوات كل دولة، ومن ثم ستقدم الدول المشاركة مقترحاتهم بشأن القرار الذي تمت مناقشته في الاجتماع المتخصص لهذه اللجنة.

وعلى هامش هذا الاجتماع زار الوفد البرلماني الإيراني مجلس النواب البحريني وتعرف على الإجراءات القانونية وسير عمل هذا البرلمان.

حضر عباس بابي زاده رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والمستدامة بالمجموعة البرلمانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، اجتماع رؤساء الوفود المشاركة مع علي بن صالح الصلاح رئيس مجلس النواب البحريني.

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