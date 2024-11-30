المنتخب الایرانی للباراتایکوندو يفوز بـ8 ميداليات ذهبية وبرونزية في منافسات البحرين الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت منافسات الباراتايكوندو الدولية في المنامة بالبحرين بمشاركة 56 رياضيا، وأظهر المنتخب الإيراني في الفئة العمرية للشباب أداء رائعا بفوزه بـ 5 ميداليات ذهبية و3 برونزيات.

وفي هذه المسابقات، فازت زهرة رحيمي، وآيلار جامي، وأمير حسين علي زاده، وأمير محمد حقيت شناس، وأبو الفضل إيماني بخمس ميداليات ذهبية. كما حصلت نرجس جوادي وروزا ابراهيمي ورومينا تشامسوركي على 3 ميداليات برونزية.

وكان علي كريمي صابر (المدرب الرئيسي) ومهدي بوررهنما (المدرب) في قسم الشباب وزهرة حسيني (المدربة الرئيسية) ومهري شعباني (المدربة) في قسم البنات مسؤولين عن منتخب الباراتايكوندو الوطني للشباب.

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