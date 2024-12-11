مساعد وزير الخارجية الايراني: يجب وقف العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا

وخلال هذه الكلمة التي اشاد فيها غريب آبادي بمبادرة تركمنستان لتسمية يوم عالمي للحياد في الجمعية العامة للامم المتحدة، دعا غريب آبادي المجتمع الدولي لدعم التعددية من اجل التغلب على التحديات المشتركة. واشار غريب آبادي الى العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني ولبنان وسوريا، وادان عدم تحرك المنظمات الدولية وخاصة مجلس الامن الدولي لوقف هذا العدوان، مؤكدا على مسؤولية الدول الاعضاء في الامم المتحدة في دعم الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال ومنحه حق تقرير المصير.

واشار الى العدوان الصهيوني الاخير على سوريا واحتلال اجزاء اخرى من الاراضي السورية، معتبرا هذا العدوان دليلا آخر على النزعة العدوانية والتوسعية لدى هذا الكيان وعدم اكتراثه بالقوانين والاعراف الدولية، داعيا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الامن الدولي الى اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة الكيان الصهيوني عن جرائمه.

كما نوه غريب آبادي الى موقف ايران المبدئي في احترام وحدة سوريا وسيادتها الوطنية ووحدة اراضيها مؤكدا ان تقرير المصير وتقرير مستقبل سوريا يقع على عاتق الشعب السوري وحده وان ذلك يتطلب وقفا فوريا للاشتباكات العسكرية ومنع العمليات الارهابية وبدء الحوار الوطني بمشاركة جميع اطياف المجتمع السوري لبناء حكم يشمل الجميع ويمثل الشعب السوري برمته.

كما اكد ايضا على التزام ايران بدعم سوريا لارساء السلام والاستقرار في هذا البلد واستمرار التشاور مع الجهات المعنية في المنطقة بهذا الصدد.

وتطرق غريب آبادي في جانب آخر من كلمته الى فرض الحظر الاحادي من قبل بعض الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان، ضد الدول النامية، والذي يخالف الاعراف الدولية وميثاق الامم المتحدة، مؤكدا ان مثل هذا الحظر سيكون له تاثير سلبي على العلاقات التجارية والاقتصادية لدول المنطقة ويعرقل جهود هذه الدول لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

ودعا الى تعزيز التعاون والعلاقات بين دول المنطقة لافشال هذا الحظر.