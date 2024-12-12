فوز ناديي "فولاد سيرجان" و"شهداب يزد" الايرانيين في بطولة العالم للاندية بالكرة الطائرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ناديا "فولاد سيرجان" و"شهداب يزد" الايرانيان حققا الفوز في اطار بطولة العالم للأندية بالكرة الطائرة الجارية في البرازيل.

وانطلقت، الثلاثاء، النسخة الـ19 لبطولة كأس العالم للأندية للكرة الطائرة والتي تستضيفها مدينة أوبرلانديا البرازيلية، بمشاركة ثمانية اندية.

ففي اطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الاولى فاز نادي "فولاد سيرجان" على نادي الأهلي المصري بنتيجة 3-1 وكان فولاد قد فاز ايضا يوم الثلاثاء في الجولة الاولى على كوتشيني لوبي الايطالي 3-2.

تقدم الاهلي في الشوط الاول 25-19 الا ان فولاد سيرجان فاز بالاشواط الثلاثة التي تلته 25-15 و 25-21 و 25-19 ليخرج فائزا بنتيجة 3-1 .

وبهذا الفوز، يتصدر فولاد سيرجان حاليا ترتيب المجموعة الأولى بفوزين و5 نقاط، ضامنا صعوده الى الدور نصف النهائي، وسيواجه برايا كلوب البرازيلي مساء اليوم الخميس.

وفي اطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية تمكن نادي "شهداب يزد" من الفوز على نادي سدا كروزيرو البرازيلي بنتيجة 3-1 .

تقدم شهداب يزد في الشوط الاول 24-18 ومن ثم خسر الشوط الثاني 20-25 لكنه عاد وتفوق في الشوطين الثالث والرابع 26-24 و 27-25 لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 3-1 ويحصد 3 نقاط .

وسيواجه نادي شهداب يزد نادي كيودا الأرجنتيني في مباراته الثالثة والاخيرة في اطار دور المجموعات يوم غد الجمعة، آملا بالفوز فيها والتاهل الى الدور نصف النهائي.

وكان شهداب يزد قد خسر مباراته الاولى بالدورة امام نادي "ترنتينو إيتاس" (بطل أوروبا) الإيطالي بنتيجة 3-0 .

/انتهى/