فوز منتخب فتيات ایران لكرة الطائرة على كازاخستان

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه تقام البطولة الآسيوية الخامسة عشرة للكرة الطائرة للفتيات تحت 18 عاما في الفترة من 27 يونيو إلى 3 يوليو في ناخون باتوم بتايلاند، ويشارك المنتخب الإيراني للفتيات في هذه المسابقة للمرة الثامنة.

واجه المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة لمنتخب كازاخستان في الساعة 6:30 صباح اليوم (السبت 2 يوليو) بتوقيت طهران ليفوز باللقب الخامس إلى الثامن في هذه المسابقة.

وفاز المنتخب الإيراني في هذه المباراة بنتيجة 3-1 ليحقق فوزه الثاني في هذه المسابقة وينزل إلى الملعب غداً في المباراة الأخيرة ليفوز بالمركز الخامس.

وخسرت طالبات فاطمة شعبان خامسة 25-23 في المجموعة الثانية من هذه المباراة، لكن في الأشواط الأولى والثالثة والرابعة فازوا بنتيجة 25-13 و25-16 و25-13 على التوالي ليفوزوا بالمباراة أمام كازاخستان 3- 1.

وكان تشكيل المنتخب الإيراني في بداية هذه المباراة معصومي جادامي وموبينا كريمي ويسنا هنكوبرو وهاستي وحيدي ويلدا جعفري ومريم غازي.

ويواجه منتخب إيران غداً الفائز من مباراة اليوم بين أوزبكستان وكوريا الجنوبية في مباراتهما الأخيرة بهذه المسابقة للحصول على المركز الخامس في جدول الترتيب.

وشاركت كرة الطائرة للفتيات الإيرانيات في سبع جولات من هذه المسابقات حتى الآن، ويعتبر المركز السابع في عامي 2018 و2022 أفضل مركز لإيران في هذه المسابقات. وبهذا يكون المنتخب الإيراني، الذي حُسم ترتيبه السادس حتى الآن، على مشارف تحقيق رقم قياسي جديد في قارة آسيا القديمة ليسجل أفضل أداء له في هذه البطولة.

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