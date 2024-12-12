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١٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٤ ص

الخارجية الإيرانية تدين اغتيال وزير شؤون الهجرة في الحكومة الأفغانية المؤقتة

الخارجية الإيرانية تدين اغتيال وزير شؤون الهجرة في الحكومة الأفغانية المؤقتة

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، اغتيال خليل الرحمن حقاني، وزير شؤون الهجرة في الحكومة الأفغانية المؤقتة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تصريح له مساء أمس الاربعاء أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في كابول، والذي أدى إلى مقتل خليل الرحمن حقاني، وزير شؤون الهجرة في الحكومة المؤقتة في أفغانستان، وعدد آخر من الافراد.

وأعرب بقائي عن تعازيه لذوي واسر الضحايا، سائلا الباري تعالى بالشفاء العاجل للجرحى.

وأعلنت مصادر رسمية بالحكومة الأفغانية المؤقتة أن خليل الرحمن حقاني، وزير شؤون الهجرة ، لقي حتفه في انفجار داخل هذه الوزارة مع عدة أشخاص آخرين.

/انتهى/

رمز الخبر 1951780
شیرین سماره

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