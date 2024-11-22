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٢٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:١٥ م

افغانستان... مصرع 10 أشخاص في هجوم مسلح في ولاية بغلان

افغانستان... مصرع 10 أشخاص في هجوم مسلح في ولاية بغلان

صرحت مصادر إخبارية بمصرع 10 أشخاص في هجوم مسلح في ولاية بغلان بافغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن أناتولي أن المتحدث باسم وزارة الداخلية في حركة طالبان أعلن اليوم الجمعة وقوع إطلاق نار في دار عبادة للصوفيين في ولاية بغلان شمال شرق أفغانستان. وأدى هذا الحادث إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص.

ووقع هذا الهجوم المسلح في منطقة نهرين ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

وأعلن عبد المتين قانع، المتحدث باسم وزارة الداخلية في حركة طالبان، أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص على يد مسلح مجهول خلال صلاة في احد الاماكن المقدسة بمدينة نهرين.

وبحسب تقارير محلية، فإن هذا الحادث وقع مساء الخميس في مقام "سيد باجا آغا".

/انتهى/

رمز الخبر 1951072

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