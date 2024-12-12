وفد تركي قطري يزور العاصمة السورية دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الإعلام السورية إن وفدا تركيا-قطريا وصل إلى دمشق يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي برفقة فريق استشاري موسع وسيُعقد الاجتماع مع قائد هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني" ورئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد البشير.



وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع يهدف إلى تطوير رؤى مستقبلية للواقع السوري ودفع القيادة السورية الجديدة للانخراط في البيئة العربية والإقليمية والدولية.



وأضافت "كما سيتم العمل على الدفع نحو حوار سياسي داخلي بين جميع الأطراف المعارضة والمساهمة في عملية النهضة السياسية والاقتصادية في البلاد".



وخلال زيارته إلى دمشق، توجه قالن إلى المسجد الأموي في العاصمة السورية، وتجول في الساحات بحماية عدد كبير من المسلحين.