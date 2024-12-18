الكيان الصهيوني: الجولاني "ذئب في ثياب حمل"

أفادت وكالة مهر للأنباء، عرض هاسكل في مؤتمر صحفي مجموعة من الصور للجولاني، تظهره كعضو في منظمات جهادية.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، صرّح هاسكل: "من المهم أن لا نقع في فخ محاولات تلميع صورة الجماعات الجهادية في سوريا. حتى لو غيرت أسماءها، نحن نعرفها وندرك حقيقتها. نحن نفهم مدى خطورتها على الغرب."

وأضاف: "هذه منظمات إرهابية، وهذا الشخص ذئب في ثياب حمل."

شارك الجولاني في صفوف القاعدة في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، ثم أسس فرع القاعدة في سوريا المعروف بجبهة النصرة، التي تحالفت لفترة مع تنظيم داعش الإرهابي.

لكن الجولاني لاحقًا نأى بنفسه عن كلا التنظيمين، وقام بتحويل جبهة النصرة إلى هيئة تحرير الشام.

الجولاني وجماعته - الذين سيطروا على دمشق في وقت سابق من هذا الشهر - وعدوا بحماية الأقليات الدينية، وادعوا أنهم لا يخططون لفرض حكم إسلامي متشدد.

كما أعلن الجولاني أن سوريا، بسبب "الإرهاق العام"، لا ترغب في خوض حرب جديدة.

ومع ذلك، لا تزال هيئة تحرير الشام تُعتبر منظمة إرهابية من قبل عدة دول غربية، وهي خاضعة لعقوبات مدعومة من الأمم المتحدة.

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