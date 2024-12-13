بوليفيا وكوبا ستنضمّان إلى "بريكس" كدولتين شريكتين من ینایر 2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنّ بوليفيا وكوبا ستنضمّان إلى "بريكس" كدولتين شريكتين اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2025.

وقال ريابكوف: "إنهما (بوليفيا وكوبا) جزء من المجموعة التي تلقّت الدعوة، ونحن واثقون من أنّ كلّ شيء سينجح فيما يتعلّق بمشاركتهما كشريكين".

كما أكد نائب وزير الخارجية لصحيفة "إزفستيا" الروسية أن عملية التنسيق مع الدول المدعوة إلى "بريكس" لم تكتمل بعد، ولكن سيتمّ حلّ هذه القضية قبل نهاية الرئاسة الروسية للجمعية.

و"بريكس" هي رابطة مشتركة بين الدول تمّ إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتتولّى موسكو منصب رئيس المنظمة منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2024.

ومنذ بداية عام 2024، انضمّت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية إلى "بريكس"، وتأتي رئاسة روسيا للرابطة تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين.

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