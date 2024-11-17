إندونيسيا تنضم رسمياً إلى مجموعة "بريكس" 

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "روسيا اليوم"، صرح "ألكسندر بانكين"، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن إندونيسيا، التي تعد من أعضاء دول "آبك"، أصبحت واحدة من الشركاء الرئيسيين لمجموعة "بريكس". وفي هذا الصدد، تم التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات بين الجانبين في مجالات التجارة، الاستثمار، الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والتغيرات المناخية.

في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان أنها قدمت سابقاً طلباً رسمياً للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

عُقدت القمة السادسة عشرة لمجموعة "بريكس" هذا العام في مدينة كازان الروسية لمدة ثلاثة أيام حتى 24 أكتوبر. وبحسب التقارير الإعلامية الروسية، شاركت في القمة 36 دولة، من بينها 22 دولة على مستوى رؤساء الدول ورؤساء 6 منظمات دولية.

كما شارك "مسعود پزشکیان"، رئيس جمهورية إيران، في هذه القمة، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش الاجتماع وأجرى معه محادثات. جدير بالذكر أن هذه القمة كانت الأولى بعد انضمام 5 دول جديدة إلى مجموعة "بريكس" في عام 2024.

ووفقاً لما نشرته "سبوتنيك"، تتولى روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" هذا العام، مع إعطاء الأولوية لثلاثة مواضيع رئيسية: السياسة، الأمن، والتعاون في مجالات التبادلات الاقتصادية، المالية، الإنسانية، والثقافية.

إضافة إلى ذلك، نظمت موسكو خلال الأشهر الماضية أكثر من 200 فعالية اجتماعية، اقتصادية، وسياسية لتعزيز طرق التعاون العملي بين الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس".

تأسست مجموعة "بريكس" في عام 2006 بمبادرة من البرازيل، روسيا، الهند، والصين، وانضمت جنوب إفريقيا إليها في عام 2011. وفي يناير 2024، أصبحت مصر، إيران، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وإثيوبيا أعضاءً جدد في هذه المجموعة.

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