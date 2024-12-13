غزة.. ارتفاع حصيلة مجزرة النصيرات إلى 40 شهيداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بين الدفاع المدني، في بيان له، مساء الجمعة، أن طواقمه تمكنت منذ صباح اليوم من انتشال ما يزيد عن 7 شهداء جلهم من الأطفال ما رفع الحصيلة إلى 40 شهيدا، وما يزال هناك إصابات ومفقودين تجاوز عددهم الـ80 جلهم من الأطفال والنساء.

وقال الدفاع المدني إن طيران الاحتلال استهدف ليلة أمس منزلاً لعائلة “الشيخ علي” بالقرب من مبنى البريد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومن جانبه، قال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى، إن المستشفى يعاني نقصًا حادًّا في الإمكانيات، ما اضطرهم إلى تحويل عدد كبير من الإصابات التي وصلتهم جراء مجزرة النصيرات إلى مستشفيات أخرى.

وتُواصل “إسرائيل” حربها العدوانية على قطاع غزة، منذ 433 يومًا على التوالي، تزامنًا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع.

حيث ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية والنازحين في قطاع غزة، أدت لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين؛ غالبيتهم نساء وأطفال.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 44 ألفًا و 875 شهداء، بالإضافة لـ 106 آلاف و 455 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الجمعة.

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