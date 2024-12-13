50 ألف مصلي يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، وأوقفت عددا من الشبان قرب بابيّ الأسباط والساهرة، ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.

وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسع جيش الاحتلال ومستوطنيه عدوانهم على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وشدد الاحتلال من إجراءاته على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.

/انتهى/