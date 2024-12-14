الاحتلال ينفذ اعتقالات بالضفة ويشتبك مع مقاومين قرب نابلس وجنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد اقتحمت قوات الاحتلال في وقت مبكر من فجر اليوم السبت جامعة الخليل جنوبي الضفة الغربية مدعومة بآليات عسكرية، وقالت مصادر مطلعة إن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت أيضا بلدة نحالين غربي بيت لحم.

في غضون ذلك، قالت كتيبة نابلس في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها استهدفوا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة معدة مسبقا، ونجحوا في إعطابها بمخيم بلاطة شرقي نابلس.

وبثت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد قالت إنها تظهر لحظة انفجار العبوة، ومقطعا آخر يظهر سحب الآلية المعطوبة من المخيم.

كما قالت كتيبة جنين في سرايا القدس إن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية تمكنوا من "إمطار تجهيزات العدو في محيط حاجز سالم العسكري بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة".

وقالت مصادر مطلعة إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز سالم العسكري قرب جنين شمالي الضفة الغربية.

/انتهى/