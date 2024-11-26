إصابة جنديين للاحتلال بعملية دهس ببلدة بني نعيم شرقي الخليل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قالت القناة الـ14 الإسرائيلية، إن “عنصري أمن إسرائيليين” أصيبا إثر العملية، فيما لم يتم الإعلام عن حالة المنفذ وهويته.



وعقب العملية، دفع حيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان .



وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم، ونفذت عمليات مداهمة واسعة، واعتقلت طفلًا وسيدة فلسطينية.