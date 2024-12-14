حضور 150 شركة محلية وأجنبية في معرض العلامات التجارية والتسويق لسلسلة التصدير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عرضت الشركات المحلية والأجنبية أحدث إنجازاتها وخدماتها في المعرض الدولي العشرين للإعلان والعلامات التجارية والتسويق وسلسلة التصدير والصناعات ذات الصلة.

ويقام هذا المعرض كل عام في طهران بهدف التعرف على تقنيات التسويق والبيع الحديثة والتواصل مع مقدمي الخدمات والمتقدمين في هذا المجال ونقل المعرفة والخبرة.

ويعد الإعلان والعلامات التجارية والتسويق والإعلان الرقمي والطباعة والبيئية والتفاعلية وتسويق المحتوى والشبكات الاجتماعية والتسويق الداخلي وآلات الطباعة والليزر وخدمات التصميم والطباعة وخدمات ومعدات المعارض من أهم محاور هذا الحدث.

دعم صناعة الإعلان وتحسين المستوى الكمي والنوعي وتوضيح أهمية ومكانة الإعلان بين أفراد المجتمع والعاملين في التجارة والصناعة والخدمات، والحد قدر الإمكان من الآثار السلبية للإعلان التجاري وزيادة وظائفه الإيجابية والتطوير، والتعرف على تقنيات التسويق وتعزيز المبيعات، وتعزيز وتدريب الثقافة التسويقية لتحقيق نجاح أكبر في الأسواق التنافسية وتشجيع السوق المحلية على استخدام أدوات التسويق الجديدة، وإقامة اتصال وثيق بين مقدمي الخدمات والمتقدمين، ومعدات وآلات صناعة الإعلان والتسويق والتعرف على الآلات الجديدة للطباعة من أهم أهداف إقامة هذا المعرض.

ويقام هذا المعرض من الساعة 9:00 صباحًا حتى 4:00 مساءً في المكان الدائم لمعرض طهران الدولي ويمكن للمهتمين زيارته حتى 16 ديسمبر.

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