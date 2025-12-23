360 شركة محلية وأجنبية تشارك في معرض الطباعة والتغليف بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن 40 شركة أجنبية من دول الصين وتركيا وألمانيا وإيطاليا واليابان تشارك في هذا المعرض. ويقام المعرض على مساحة تبلغ 40 ألف متر مربع، موزعة على 10 قاعات عرض إضافة إلى المساحات المفتوحة، حيث يوفّر منصة لعرض أحدث التقنيات، إلى جانب استضافة وفود تجارية إقليمية من العراق وجمهورية أذربيجان وأفغانستان.

كما يشارك في هذه الدورة ممثلون عن دول رائدة في صناعة الطباعة والتغليف، من بينها إندونيسيا وسويسرا وإيطاليا وبريطانيا والهند وألمانيا وتركيا واليابان، سواء عبر أجنحة عرض أو كزوار خاصين. ومن المقرر أيضًا حضور وفود تجارية من دول المنطقة تشمل العراق وجمهورية أذربيجان وأرمينيا وأفغانستان وتركيا وتركمانستان.

وفي مراسم افتتاح المعرض، أشار صدف بيك زاده، المدير العام لشركة المعارض الدولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى أن من أبرز رسائل المعارض الدولية تطوير التجارة والصادرات، مؤكدًا أن التغليف والطباعة وطريقة عرض السلع للمستهلك تُعدّ من العناصر الأساسية في تسويق الصادرات.

وأضاف أن افتتاح الدورة الثانية والثلاثين لمعرض صناعة الطباعة والتغليف والصناعات المرتبطة بها يعكس أهمية هذا القطاع الداعم لمختلف الصناعات، موضحًا أن التغليف المناسب يسهم في تسويق المواد الغذائية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار بيك زاده إلى دور صناعة التغليف في تقليل الفاقد من المنتجات، وإطالة العمر الافتراضي للسلع، واعتماد التقنيات الحديثة، معتبرًا أن هذه العوامل تمهّد لتطوير الصناعات التحويلية وتعمل كأداة تسويقية فعّالة.

وأكد أن المعرض يشكّل بيئة مناسبة لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات في مجال الطباعة والتغليف، لافتًا إلى أن هذه الصناعة وصلت إلى مستوى متقدم يمكن أن يسهم في توسيع أسواق الصناعات الأخرى ويؤدي دورًا محوريًا في التسويق والعرض.

من جانبه، قال جليل غفاري، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، إنه تم إعداد مجموعة من الدورات وورش العمل التدريبية المتخصصة في مجالات الطباعة والتغليف، ستُقام على مدى ثلاثة أيام من اليوم الثاني وحتى الرابع وفي أوقات مختلفة.

وأضاف أن معرض الطباعة والتغليف يُعدّ من أهم الفعاليات الصناعية في إيران في مجالات الطباعة والتغليف والآلات والصناعات المرتبطة بها، حيث تعرض الشركات المحلية والأجنبية أحدث الأجهزة والمواد الأولية والحلول المبتكرة، بما يساعد العاملين في هذا القطاع على مواكبة الاتجاهات العالمية والتقنيات الحديثة.

وأشار إلى أن المعرض يوفّر كذلك فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين المنتجين والتجار والعملاء من داخل البلاد وخارجها، موضحًا أن العديد من العقود الكبرى في مجال الطباعة والتغليف تُبرم خلال هذا الحدث.

ويستمر المعرض الدولي الثاني والثلاثون للطباعة والتغليف والآلات المرتبطة بها حتى 26 ديسمبر، ويستقبل الزوار يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا في المقر الدائم للمعارض الدولية في طهران.

/انتهى/