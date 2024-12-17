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١٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:١٣ ص

فيديو...قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من النساء والفتيات بمناسبة ميلاد السيدة فاطمة الزهرا (س)

فيديو...قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من النساء والفتيات بمناسبة ميلاد السيدة فاطمة الزهرا (س)

استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية صباح اليوم جمعا من النساء والفتيات بمناسبة ميلاد السيدة فاطمة الزهرا (س) في حسينية الامام الخميني (رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء (س)، استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامي آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) صباح اليوم جمعا من النساء والفتيات في حسينية الامام الخميني (رض).

/انتهى/

رمز الخبر 1951931

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