فيديو...قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من النساء والفتيات بمناسبة ميلاد السيدة فاطمة الزهرا (س)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء (س)، استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامي آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) صباح اليوم جمعا من النساء والفتيات في حسينية الامام الخميني (رض).

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