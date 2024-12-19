حركة الجهاد الإسلامي تدين العدوان الصهيوني على اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الجهاد الإسلامي في بيان اليوم الخميس، “إن الغطرسة والبطش الذي يمارسهما العدو بحق شعوب أمتنا ومنطقتنا، من فلسطين إلى اليمن مرورا بلبنان وسورية، يؤكد أن هذا الكيان هو الخطر الحقيقي على شعوب أمتنا ومستقبل أوطاننا”.

وأشادت الجهاد الإسلامي “بالبطولات التي يسجلها الشعب اليمني الشقيق وصموده الشجاع في مواجهة العدوان الصهيوني والغطرسة الأمريكية، واستمراره في توجيه الضربات إلى الكيان الصهيوني الغاشم، متمسكا بواجبه الديني والوطني والإنساني في الدفاع عن أمن أمتنا وشعوبها”.

ودعت كل الشعوب العربية إلى التكاتف لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتمادي.

وفجر اليوم، استشهد 9 أشخاص وأُصيب آخرون، جراء غارات إسرائيلية استهدفت بنى تحتية للطاقة في العاصمة صنعاء وموانئ في مدينة الحديدة الساحلية، وجاءت ردا على قصف بصاروخين باليستيين قالت جماعة أنصار الله إنه استهدف تل أبيب.