رئيسي: الكيان الصهيوني يحاول بث روح اليأس لدى الشباب الفلسطيني من خلال التطبيع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، خلال اللقاء مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة ومجموعة من قادة هذه الحركة، أن أساس العالم يقوم على الحق وفطرة العالم لا يقبل الباطل، مضيفا: "في فترة ما، كان أمل جزء من الفلسطينيين للتخلص عن ظلم الكيان الصهيوني بالذهاب إلى طاولة المفاوضات، ولكن اليوم الجميع، حتى دعاة التفاوض، يأملون بالمجاهدين وقوات المقاومة".

وأضاف رئيس الجمهورية: "اليوم يكون زمام المبادرة بيد المجاهدين الفلسطينيين، وهذا الانتصار العظيم نعمة من الله تعالى أهداه للشعب الفلسطيني الفخور بفضل الصبر في مواجهة المشاكل والوقوف ضد ظلم واضطهاد الكيان الصهيوني وداعموه ".

واعتبر رئيسي خلق خيبة الأمل لدى جيل الشباب في فلسطين من استعادة الأراضي المحتلة من أحد أهداف الصهاينة من محاولة تطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية والإسلامية، مستدركا: "لكننا نعتقد بشدة أن هذه الجهود لن تنجح لأن أول وأهم المعارضين لهذه العلاقات التطبيعية، هم شعوب هذه الدول نفسها".

وأوضح الرئيس الإيراني أن الشعب الفلسطيني اليوم أكثر اتحادًا من أي وقت مضى، وعلى العكس ان المجتمع الصهيوني يكون أكثر تشتتًا وانقسامًا من أي وقت مضى، وظهرت بوادر تدهوره، مضيفا: "اليوم ، قلوب شعوب العالم بما فيها دول المنطقة وشعوب دول امريكا اللاتينية معكم وهذا بفضل الله وبركة دماء شهداء حركة المقاومة ومنهم الشهيد الحاج قاسم سليماني الذي ازال الجهل عن العالم...فإذن النصر النهائي قريب جدا وحليف لأمة فلسطين الفخورة".

كما أعرب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد نخله، في هذا الاجتماع عن امتنان الشعب الفلسطيني لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر، وقال: "إن الجمهورية الإسلامية اليوم دولة مهمة وحاسمة في التفاعلات الإقليمية والدولية ، وقد أظهرت زيارة سعادتكم الأخيرة إلى المنطقة الأمريكية اللاتينية أن إيران تمكنت من هزيمة العقوبات الأمريكية بشكل كامل، ونحن فخورون أيضًا بهذه الانتصارات".

كما قدم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي تقريراً مفصلاً عن حرب الأيام الخمسة الأخيرة مع الكيان الصهيوني، وشرح أداء وإنجازات قوى المقاومة ونقاط ضعف هذا الكيان.

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