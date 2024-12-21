زلزال بقوة 4.6 درجة يهز محافظة هرمزكان

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهرداد حسن زاده مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان: "انه في الساعة 10:40:11 اليوم، هز زلزال كبير بقوة 4.6 ريختر قرب ميناء كنغ.

وأكد: "أن هذا الزلزال وقع عند خط طول 55.17 وخط عرض 26.56 وعلى عمق 10 كيلومترات".

وقال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان: "إن هذا الزلزال وقع على بعد 23 كم من بندر كنغ، و28 كم من بندر لنغه و35 كم من جزيرة الطنب الكبرى.

وأوضح: "فور وقوع الزلزال، تم إرسال فرق التقييم إلى المنطقة وتم وضع محافظي وولاة المنطقة في حالة تأهب".

وقال حسن زاده: "سيتم نشر معلومات إضافية عبر وسائل الإعلام الرسمية".

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