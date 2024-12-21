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٢١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٤٧ ص

زلزال بقوة 4.6 درجة يهز محافظة هرمزكان

زلزال بقوة 4.6 درجة يهز محافظة هرمزكان

أعلن مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان، عن وقوع زلزال بقوة 4.6 درجة في ميناء كنغ التابعة لميناء لنغه.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهرداد حسن زاده مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان: "انه في الساعة 10:40:11 اليوم، هز زلزال كبير بقوة 4.6 ريختر قرب ميناء كنغ.

وأكد: "أن هذا الزلزال وقع عند خط طول 55.17 وخط عرض 26.56 وعلى عمق 10 كيلومترات".

وقال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان: "إن هذا الزلزال وقع على بعد 23 كم من بندر كنغ، و28 كم من بندر لنغه و35 كم من جزيرة الطنب الكبرى.

وأوضح: "فور وقوع الزلزال، تم إرسال فرق التقييم إلى المنطقة وتم وضع محافظي وولاة المنطقة في حالة تأهب".

وقال حسن زاده: "سيتم نشر معلومات إضافية عبر وسائل الإعلام الرسمية".

/انتهى/

رمز الخبر 1952056

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