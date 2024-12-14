زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب مازندران شمال ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افاد تقرير لمركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال وقع في الساعة 09:58 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (06:28 مساء بتوقيت غرينتش) في عمق 8 كم من سطح الارض ، وشعر به سكان البلدات والقرى المحيطة بسوادكوه.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة مازندران بحسب التقارير الواردة، حصل اضرار طفيفة في بعض من البيوت السكنية، وتم إرسال فرق التقييم والإغاثة إلى منطقة سوادكوه للتحقيق في الوضع وتقديم الإغاثة في حالة وقوع أضرار محتملة.

واضاف حسين علي محمدي شيركلائي: نظراً لحدوث انهيارات أرضية في أجزاء من المنطقة فقد تم إرسال خبراء لتقييم الوضع.

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