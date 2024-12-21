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٢١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٩ م

رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني يعلن تطوير الجهوزية ضد التهديدات

رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني يعلن تطوير الجهوزية ضد التهديدات

أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني "العميد غلام رضا جلالي"، وضع وتنفیذ توجیهات جديدة في سياق التصدي والمواجهة ضد التهديدات التي تحوم بالبلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه اكد العميد جلالي، في تصرح له الیوم السبت امام اجتماع مجلس الدفاع المدني بمحافظة اصفهان (وسط البلاد) : إن التماسك الوطني وتوحید المواقف ضد العدو، عنصران أساسيان في مكوّنات القوة الوطنية.

واضاف : إن تعزيز الاستعدادات الدفاعية والقضاء على نقاط الضعف، تاتي ضمن الأولويات الأساسية في مواجهة التهديدات.

كما أشار رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني، إلى "التهديدات الإقليمية والدولية"، قائلا : على صعيد الدفاع، نتبع 3 محاور رئيسية متمثلة، في "الحفاظ على التماسك الوطني"، و"تطوير الجهوزية ضد التهديدات"، و"تنفيذ المبادئ التوجيهية القانونية" عند المواجهة مع الحوادث المحتملة.

رمز الخبر 1952087

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