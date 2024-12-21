رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني يعلن تطوير الجهوزية ضد التهديدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه اكد العميد جلالي، في تصرح له الیوم السبت امام اجتماع مجلس الدفاع المدني بمحافظة اصفهان (وسط البلاد) : إن التماسك الوطني وتوحید المواقف ضد العدو، عنصران أساسيان في مكوّنات القوة الوطنية.

واضاف : إن تعزيز الاستعدادات الدفاعية والقضاء على نقاط الضعف، تاتي ضمن الأولويات الأساسية في مواجهة التهديدات.

كما أشار رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني، إلى "التهديدات الإقليمية والدولية"، قائلا : على صعيد الدفاع، نتبع 3 محاور رئيسية متمثلة، في "الحفاظ على التماسك الوطني"، و"تطوير الجهوزية ضد التهديدات"، و"تنفيذ المبادئ التوجيهية القانونية" عند المواجهة مع الحوادث المحتملة.