مجلس الشورى الاسلامي يوافق على اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وافق البرلمانيون في الجلسة العامة اليوم (الأحد)، على التقرير العام والتفاصيل الخاص باللجنة الاقتصادية حول مسودة اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الأعضاء فيه.

بموجب المادة الوحيدة من مشروع القانون هذا، تمت الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية إيران الإسلامية من ناحية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الأعضاء فيه من ناحية أخرى، بما في ذلك مقدمة و147 مادة و6 ملاحق، و حتى يتم منح الإذن لتبادل الوثائق.

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