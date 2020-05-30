رئيس البرلمان الروسي يهنئ نظيره الايراني لمنصبه الجديد في رئاسة البرلمان الايراني

وجاء ذلك في رسالة ابرقها فياتشيسلاف فولودين لقاليباف، حيث أكد ان اعضاء الدوما في المجمع الفيدرالي للبرلمان الروسي يرغبون في استمرار التعاون الفعال مع المشرعين الايرانيين في اطار تنمية العلاقات بين البلدين وتعزيز الأمن الاقليمي ومواجهة التهديدات والتحديات المعاصرة.

وفي رسالة منفصلة أخرى، أشاد رئيس مجلس الدوما الروسي، برئيس مجلس الشورى الإسلامي السابق علي لاريجاني ، الذي ترأس المجلس لمدة 12 عاما.

وكتب فوالودين في رسالة إلى لاريجاني : أود أن أشكرك على تعاونك في إطار العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وأضاف: تمكنا معا من دفع قضايا مهمة في العلاقات بين البلدين من حيث التعاون البرلماني والأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب.

وخاطب لاريجاني قائلا: لقد كنت أحد مؤسسي مؤتمر مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الإقليمي.