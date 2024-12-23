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٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:١٣ م

ناشط سياسي إيراني: تركيا تظن انها يمكنها ان تؤثر على الشعب الإيراني من خلال قناة تلفزيونية

ناشط سياسي إيراني: تركيا تظن انها يمكنها ان تؤثر على الشعب الإيراني من خلال قناة تلفزيونية

قال الناشط السياسي الايراني وحيد بهمن أن تركيا تظن انها يمكنها ان تؤثر على الشعب الإيراني من خلال افتتاح قناة تلفزيونية ناطقة بالفارسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المحلل السياسي الإيراني وحيد بهمن علق على افتتاح قسم ناطق بالفارسية ضمن مجموعة قنوات تي ار تي التركية، قائلا: ان أردوغان، هذا الرجل العجوز الغبي يعتقد أنه يستطيع التأثير على الشعب الإيراني من خلال افتتاح قناة ناطقة باللغة الفارسية وهو لايدرك مدى التزام عشرات الآلاف الاتراك من الشيعة في تبريز واردبيل بالثورة وولاية الفقيه ومبادئها فالحكومة التركية لن تستطيع أن تفعل شيء.

إن إطلاق قنوات ناطقة باللغة الفارسية من قبل الحكومة التركية اجراء مشابه تماما لما سعت إليه بريطانيا مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) والسعودية مع الأمم المتحدة لخلق الحرب الناعمة والسيطرة على الرأي العام للشعب الإيراني.

رمز الخبر 1952129
شیرین سماره

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