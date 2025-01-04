تعليقا على أنباء عن خروج شركة سعودية عن سوق الزيت الايراني...مسؤول: لا تأثير له على السوق والاسعار

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال تيمور محمدي، عضو مجلس إدارة جمعية صناعة الزيوت النباتية الإيرانية، لمراسل وكالة مهر: "لا توجد معلومات نهائية حول خروج الشركة السعودية(صافولا) من بورصة السلع حتى الآن، لكن هناك مفاوضات جارية لم يتم الانتهاء منها وهي مستمرة".

وقال عن كمية أسهم هذه الشركة الأجنبية في مصنع "زيت" بهشهر: "إن حجم استثمار هذه الشركة العاملة في مجال إنتاج زيت الطعام يبلغ 79.9% وهي تتفاوض مع شركة إيرانية تنتج الزيت لنقل الأسهم".

وأضاف عضو مجلس إدارة جمعية تجارة صناعة الزيوت النباتية عن سوق الزيوت في الوضع الحالي: "من المتوقع أن يتحسن الوضع ولن تكون هناك مشكلة في تموين السوق والأسعار؛ لأن قدرة شركات التصنيع الإيرانية عالية".

وعن سبب خروج هذا المستثمر الأجنبي قال محمدي: "يبدو ان الامر يتعلق بتغيير المحفظة التجارية لهذه الشركة لأن صناعة المواد الغذائية لا تتمتع بهامش ربح صناعات مثل الأسمنت والصلب. ولذلك، تتطلع هذه الشركة إلى الاستثمار في صناعات جديدة ذات هوامش ربح أعلى".

وأضاف عضو مجلس إدارة جمعية مصانع الزيوت النباتية: "هذا المستثمر السعودي موجود في الشرق الأوسط وفي دول مختلفة، لكنه سيستثمر في صناعات بمنهج جديد بهامش ربح أعلى".

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