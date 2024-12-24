منظمة الطيران الايرانية: جاهزون لتسيير الرحلات الجوية إلى سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنبلاء، انه ردا على سؤال حول اقامة الرحلات الجوية إلى سوريا ومصر ولبنان، قال رئيس منظمة الطيران المدني، حسين بور فرزانه اليوم ال : "الرحلات الجوية إلى لبنان جارية وليس لدينا مشكلة في هذا الصدد".

وتابع رئيس منظمة الطيران المدني: "لقامة رحلة جوية إلى دولة ما، يجب إصدار التصاريح اللازمة والسماح لها بذلك. عندما يحدث صراع وحادثة مشابهة لما رأيناه في سوريا، يجب أن يكون لدى هذا البلد الاستعدادات اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية".

وقال بور فرزانة: "ابلغونا بشان الرحلات الجوية إلى دمشق واللاذقية أنها متوقفة حتى 22 كانون الثاني/يناير. وحالما تعلن سورية جاهزيتها لهذه الرحلات سنقيمها فوراً".

وأكد المسؤول الايراني: "بشكل عام ليس لدينا حظر للطيران إلى سوريا إلا إذا أعلنت هذه الدولة منع ذلك".

كما قال رئيس الشؤون الدولية في منظمة الطيران المدني، بهذا الخصوص: "خلال الأزمة في سوريا، اجرينا الرحلات بتصاريح خاصة، كما أن إقامة الرحلات إلى مصر هو أحد متطلبات الاتفاقيات بين البلدين ومن متطلبات هذه الوظيفة الحصول على تأشيرة سياحية، وهي خارج نطاق واجبات المنظمة".

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