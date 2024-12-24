تظاهرات غاضبة في دمشق بعد إحراق شجرة عيد الميلاد للمسيحيين

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن سكاي نيوز، شهدت المناطق المسيحية في دمشق تظاهرات احتجاجًا على إحراق شجرة عيد الميلاد بالقرب من حماة.

كما ردد المحتجون السوريون شعار "نحن نطالب بحقوق المسيحيين"، وانطلقوا في شوارع دمشق.

وأعربوا عن قلقهم بشأن أوضاع المسيحيين في سوريا بعد مرور أسبوعين على سقوط نظام بشار الأسد وطريقة تعامل الإرهابيين معهم.

وأكد المحتجون، وهم يحملون صلبانًا خشبية، على ضرورة أن يتمتع المسيحيون بالأمن في سوريا، وأن يتم وقف الظلم ضدهم في البلاد.

وجاءت هذه التظاهرات الليلية بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عناصر ملثمون وهم يحرقون شجرة عيد الميلاد في إحدى مدن محافظة حماة.

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