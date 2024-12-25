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٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٤ ص

طهران ترد على الاتهامات الاميركية ضد المواطن الايراني المعتقل في العراق "محمد رضا نوري"

طهران ترد على الاتهامات الاميركية ضد المواطن الايراني المعتقل في العراق "محمد رضا نوري"

رد نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية على بيان وزارة العدل الأميركية بشأن المواطن الايراني المعتقل في العراق محمد رضا نوري، معتبرا هذا الاعتقال بانه تعسفي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب غريب آبادي في مدونة على منصة إكس جاء فيها: إن ادعاءات واتهامات وزارة العدل الأميركية ضد "محمد رضا نوري"، المواطن الإيراني المعتقل في العراق، لا تتضمن اي وثائق ومستندات صحيحة وتفتقر إلى أي أساس قانوني ومصداقية قانونية. إن اعتقال نوري هو أحد أمثلة الاعتقال التعسفي.

وأضاف: نعتبر أن من واجبنا الأصيل حماية حقوق المواطنين الإيرانيين في جميع أنحاء العالم، وسنواصل جهودنا الحثيثة للدفاع ودعم حقوق هذا المواطن الإيراني وإعادته إلى الوطن وإلى أحضان عائلته.

وأصدرت وزارة العدل الأميركية بيانا، الجمعة، اتهمت فيه محمد رضا نوري، المعتقل في العراق منذ العام الماضي، بالضلوع في قتل المواطن الاميركي ستيفن ترول في العراق عام 2022 .

/انتهى/

رمز الخبر 1952213

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