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١٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:١٩ م

غريب آبادي: إصدار حكم الإعدام بحق نتنياهو ليس مستحيلاً

غريب آبادي: إصدار حكم الإعدام بحق نتنياهو ليس مستحيلاً

اكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الحقوقية، كاظم غريب ابادي ان اصدار حكم الإعدام بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي المجرم، بنيامين نتانياهو ليس امرا مستحيلا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد وزير الخارجية الإيراني في مقابلة صحفية: "إصدار حكم الإعدام على نتنياهو ليس مستحيلاً، وإذا تمت محاكمته فهو ممكن".

وأضاف غريب ابادي: "لا توجد أي محكمة عادلة تتعامل مع جرائم الكيان الصهيوني ومسؤوليه المجرمين".

واوضح: "لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية سوى أمر اعتقال، وهو إجراء اولي فقط يمكن تتخذه الكيان القضائي".

إن أمريكا متواطئة ومسؤولة بشكل كامل عن جرائم النظام الصهيوني.

وتابع مساعد وزير الخارجية الايراني: "إن موضوع حقوق الإنسان هي مجرد أداة بيد أمريكا وحلفائها".

وشدد غريب أبادي: "إن حقوق الإنسان الأمريكية تعني ارتكاب جرائم ضد شعبها وضد بلدان أخرى ودعم النظام الصهيوني".

/انتهى/

رمز الخبر 1951880

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