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٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٤٨ م

عراقجي: يجب إزالة العوائق أمام التطوير الشامل للعلاقات بين طهران وطوكيو

عراقجي: يجب إزالة العوائق أمام التطوير الشامل للعلاقات بين طهران وطوكيو

قال وزير الخارجية الايراني خلال احتفال يلدا وميلاد السيدة الزهراء (ع)، الذي استضافته جمعية الصداقة الإيرانية اليابانية، إنه يجب إزالة العقبات التي تواجه التطور الشامل للعلاقات بين طهران وطوكيو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي قال خلال الاحتفال بيوم يلدا ومولد السيدة الزهراء (ع) الذي استضافته جمعية الصداقة الإيرانية اليابانية: يجب إزالة العوائق أمام التطوير الشامل للعلاقات بين طهران وطوكيو.

وأضاف: التواصل والحوار بين البلدين استمر دون انقطاع على مختلف المستويات وأدى دائما إلى توسيع التعاون بين طهران وطوكيو.

وأشار وزير الخارجية إلى وجود إمكانيات عديدة للتعاون بين إيران واليابان في مختلف المجالات، وأكد على ضرورة بذل الجهود والتخطيط لإزالة العقبات أمام التنمية الشاملة للعلاقات وتبادل الوفود الدبلوماسية، بما في ذلك الزيارة الأخيرة لرئيس مؤسسة ساساكاوا لطهران حيث يعد ذلك مؤشرا على رغبة الجانبين في تعزيز سبل الحوار والتعاون والتفاهم بين البلدين.

رمز الخبر 1952258

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