عراقجي: الملف النووي يتطلب المزيد من المشاورات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي للصحافيين لدى وصوله إلى بكين: إن الهدف الرئيسي لهذه الزيارة هو المشاورات الإقليمية والدولية والمشاورات الثنائية.

وتابع: خلال السنوات الماضية، كانت لدينا دائما مشاورات وثيقة مع الصين بشأن كافة القضايا الإقليمية والدولية. الآن أصبح الوضع حساسا، فالمنطقة ملتهبة وهناك قضايا مختلفة على المستوى الدولي. كما أن مناقشتنا النووية في العام الجديد ستواجه وضعا نحتاج فيه إلى إجراء المزيد من المشاورات.

وقال وزير الخارجية: العلاقات الثنائية كانت دائما جيدة وما زالت كذلك. ومن الطبيعي أن نواصل أفكارنا المشتركة بشأن مختلف القضايا.

وأوضح عراقجي: هذه الرحلة تمت في وقت مناسب جداً. ويجب أن يكون الجانبان مستعدين لمواجهة التحديات التي سنواجهها في العام الجديد. ومن الطبيعي أن نواجه تحديات على المستوى الإقليمي والدولي وعلى مستوى مجلس الأمن، ولا بد من التنسيق بشكل أكبر بين البلدين.

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